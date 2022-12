Bce | Salvini “Sconcertante bruciare miliardi di risparmi”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “E' incredibile,e preoccupante che mentre c'è un governo che sta facendo di tutto per aumentare stipendi e pensioni e tagliare le tasse, la Bce, in un pomeriggio di metà dicembre, approvi una norma che bruciadi euro diin Italia e in tutta Europa facendo schizzare lo spread. Certe scelte dovrebbero essere meditate e spiegate. Un approccio quantomeno discutibile. Non si fa così, non funziona così”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro alle Infrastrutture, Matteo, a margine dell'evento celebrativo dei 75 anni di Assologistica alla Biblioteca del Circolo Filologico Milanese, commentando la decisione della Banca Centrale europea di aumentare i tassi di interesse di mezzo punto percentuale.La presidente Christine Lagarde ‘premè sul governo italiano ...

