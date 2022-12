Basket | Sergio Scariolo in vista della sfida con il Maccabi Tel Aviv in Eurolega | “Dobbiamo recuperare energie | sarà una sfida esigente”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo aver interrotto ieri sera contro l’Alba Berlino una striscia di quattro sconfitte consecutive in, la Virtus Segafredo Bologna si appresta ad affrontare domani (palla a due alle ore 20.30) ilTelin un match valido per il 14° turnostagione regolaremassima competizione cestistica continentale. “Una, contro una squadra di altissimo livello costruita per le Final Four, con tanto talento fisico e talento tecnico: hanno capacità di fare canestro sia in area che dall’arco dei tre punti”, il commento del coach virtussinosui prossimi avversari. “Hanno un grandissimo leader come Lorenzo Brown, un giocatore definitivamente inserito nello strettissimo lotto ...

OA Sport

