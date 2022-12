Basket femminile | EuroCup 2022-2023 | la Dinamo Sassari si congeda dalla competizione con una vittoria sulle inglesi del London Lions

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si chiude con una– la seconda nella fase a gironi – il cammino dellanell’di. Le sarde battono a domicilio ledelcol punteggio di 75-82, ma non basta per accedere alla fase successiva dellacontinentale. Bilancio di 2-4 per le sarde nel gruppo J, che potranno ora concentrarsi principalmente sul Campionato. Nonostante la sconfitta odierna lepassano alla fase successiva piazzandosi al secondo posto (dietro alle francesi del Villeneuve d’Ascq) con 3-3 di record. Top scorer per le sarde è Joyner Holmes con 18 punti, seguita da Giulia Ciavarella con 14 punti. Ottima prestazione anche di Debora Carangelo con 13 ...

OA Sport

Match ormai archiviato e anche il terzo quarto vede Venezia dominare. In particolare è Kuier a colpire più volte, assieme a Santucci e nuovi parziali netti per le venete obbligano Keltern ad alzare ...: La Virtus di coach Ticchi è stata superata, in Ungheria, col punteggio di 73 - 64. -, Fortitudo: Qualche acciacco per la squadra di coach Luca Dalmonte, che punta a ... Basket femminile, EuroCup: anche a Keltern la Reyer Venezia domina Penultima giornata di andata nel campionato di A1 di basket femminile, con la Bruschi Baket San Giovanni attesa da una gara sulla carta proibitiva: Bove e compagne saranno in casa della capolista Sc ...L’Akronos Libertas Moncalieri comunica, in una nota di stampa, che l'ala classe 1996, Sarah Sagerer, non vestirà più i colori gialloblù per questa stagione. La giocatrice austriaca e la dirigenza, si ...