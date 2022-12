Basket | Eurolega 2022-2023 | l’Olimpia Milano torna a vincere! Stella Rossa ko a Belgrado | Baron decisivo con 19 punti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Reazione d’orgoglio delin! I meneghini interrompono la striscia di dieci sconfitte consecutive ed espugnanobattendo laper 67-71, dopo un match condotto per lunghi tratti. I serbi sono riusciti a rientrare nei minuti finali fino al -2 (64-66), ma l’EA7 Emporio Armani non si è scomposta ed è riuscita a mantenere i nervi saldi fino alla fine. Quarto successo europeo per la squadra di Ettore Messina in quattordici turni disputati, conche ritornerà in campo sul palcoscenico continentale più importante venerdì 23 Dicembre al Forum contro l’AS Monaco di Mike James. Mattatore di serata è Billycon 19, insieme ai 15 di Brandon Davies e agli 11 di Devon Hall. Per i padroni ...

Riscatto in per la Virtus, che ha superato 85 - 76 i tedeschi dell'Alba Berlino. Venerdì sera, il 'back to back' contro il Maccabi. -femminile: La Virtus di coach Ticchi è ...'Noi dobbiamo recuperare le energie: abbiamo un giorno in meno in questo doppio turno e quindi la cosa più importante è il recupero fisico dal momento che abbiamo alcuni giocatori non nelle migliori ... La compagine felsinea si prepara ad affrontare il Maccabi Tel Aviv che martedì 13 dicembre ha superato l'Olimpia.