(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ildi Sergiopiù in. La possibilità che, per il capitano spagnolo, questa sia l’ultima...

Calciomercato.com

... quotidiano spagnolo, riferisce infatti dell'interessamento delper Bennacer e per ... Ismael Bennacer e Sandro Tonali © LaPresseIn Catalogna, si guarda alla successione di Sergi, che ...In Qatar, per schierare i due centrocampisti del(tre, conin regia), Luis Enrique non ha esitato a spostare Rodri al centro della difesa, e ha anche lasciato a casa un top ... Barcellona, Busquets sempre più in bilico. Spunta un nuovo nome per il futuro Il Milan deve guardarsi a gennaio dalle manovre del Barcellona: i blaugrana puntano un doppio obiettivo tra i rossoneri ...Potrebbe essere Alan Varela l'erede di Busquets al Barcellona. I blaugrana, infatti, hanno messo gli occhi sul talento del Boca Júniors e preparato ...