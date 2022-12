Bagnaia e il titolo 2022 | ' Ad Assen ho parlato al team | vi svelo il nostro segreto'

Corriere dello Sport

Peccosul palco della festa Ducati, in Piazza Maggiore a Bologna, racconta le emozioni della sua vittoria mondiale, la palpitazione della rimonta e i momenti chiave della sua risalita in classifica, ......, l'iniziativa della casa di Borgo Panigale per festeggiare i successi stagionali, a partire dalmondiale conquistato in MotoGP da Pecco. Proprio l'iridato della Rossa è stato ... MotoGP: Chivasso festeggia il titolo di Bagnaia, ecco quando sarà l'evento quando ''Pecco'' Bagnaia aveva appena dieci anni, e si cimentava nel suo secondo anno di minimoto. Stavolta la festa è tutta per lui, e per il suo collega Alvaro Bautista, vincitore del titolo ...In occasione dell'evento Ducati in Piazza, la Casa bolognese ha svelato le moto (in serie limitata) che ricalcano nella livrea le moto Campioni del Mondo SBK e MotoGP.