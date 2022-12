Auto elettriche - Motus-E | Opportunità unica per la filiera | ma serve una politica industriale

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La transizione verso la mobilità elettrica non riserva solo grandi rischi, ma anche delleuniche per il tessutoitaliano. Tuttavia, per non assistere a un'emorragia di posti di lavoro, servono "indirizzi dipragmatici" e strumenti per accompagnare le aziende e aiutarle ad affrontare il delicato passaggio alle nuove forme di trasporto. questo il messaggio lanciato dall'associazione-E sulla base dei risultati di una ricerca condotta insieme al Center formotive and Mobility Innovation (Cami) dell'Università Ca' Foscari di Venezia. In particolare, lamobilistica nazionale si trova oggi di fronte a un bivio: da una parte, rilanciarsi grazie alle nuove...