Auto | a novembre +17 | 4% mercato Europa

(Di giovedì 15 dicembre 2022) TORINO – Insono state immatricolate nell’Occidentale (Ue+Efta+Uf) 1.014.630, con un incremento del 17,4% sullo stesso mese del 2021. Il consuntivo dei primi undici mesi dell’anno – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – resta comunque negativo. Le immatricolazioni sono state infatti 10.196.115 con un calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gruppo Stellantis ha immatricolato ain165.231, il 3,7% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è del 16,3% a fronte del 19,9%. Negli undici mesi le immatricolazioni del gruppo sono 1.893.318, in calo del 13,9% sull’analogo periodo del 2021 con la quota che scende dal 20,3% al 18,6%. “Dai dati diviene un segnale forte e chiaro di ...

Sono scese più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti . Nel mese di2022 , si è registrato una variazione negativa dello 0,6% su base mensile a 689,4 miliardi ...escluse le,...Effettivo: - 0.2% Vendite al dettaglio, escluse, dato di. Attesa: 0.2%m/m (precedente 1.3% a/a). Effettivo: - 0.2% I dati macro Usa, soprattutto il netto calo delle vendite al dettaglio,...