Aurora Ramazzotti | “Un tempo sembravo sempre triste | ecco perché”

leggo.it

Una zona da scoprire attraverso le testimonianze di personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura (da Ornella Vanoni a Stefano Boeri, daa Saturnino, da Marisa Passera a ...ha condiviso su Instagram una vecchia foto che la ritrae con la mamma Michelle Hunziker. La ragazza ha spiegato ai fan il motivo per cui un tempo sembrava sempre triste.... Aurora Ramazzotti non teme il freddo di Milano: «Shorts e calze velate, non le mollo» La futura mamma si è concentrata sul suo sguardo, che appare piuttosto corrucciato, come se fosse triste. Aurora Ramazzotti non perde l’ironia anche ora che si avvicina il… Leggi ...Aurora Ramazzotti ha ritrovato una vecchia foto in cui era insieme a mamma Michelle Hunziker e ha ironizzato sul suo sguardo.