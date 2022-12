Atletica | Mei su Jacobs | “Può raggiungere il record del mondo”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana diLeggera, ha parlato a margine del tradizionale incontro di fine anno con la stampa delle Fiamme Gialle al Salone d’Onore del Coni. “Credo che il migliorsia ancora da vedere e che possa avvicinarsi aldel. Per me lui ha ancora molto margine rispetto al 9.80 di Tokyo”. Il Presidente ha poi continuato: “Ricordiamoci che è stato fermo parecchio, eppure ha vinto gli Europei in modo netto. Dobbiamo stare sempre attenti perché una macchina come la sua è un meccanismo delicato, sicuramente un po’ di riposo gli è servito e anche il viaggio di nozze può avergli fatto smaltire lo stress. La sua è stata una grande stagione, gli è mancata giusto un po’ di fortuna ai Mondiali”. SportFace.

La cena di Natale dell'AsdAbruzzo L'Aquila è stata l'occasione per un riconoscimento agli ... Francesca Pesce, Simonetta, Gianni Giorgi, Tonino Massucci, Giampaolo Dundee, Luca Costantini ...Riguardo i risultati degli Azzurri,ha aggiunto: 'Resteranno negli occhi le vittorie di una fantastica Nadia Battocletti e della staffetta, che sapevamo essere di qualità ma che per certi versi è ...La cena di Natale dell’Asd Atletica Abruzzo L’Aquila è stata l'occasione per un riconoscimento agli atleti del circuito Corrimaster.L’AQUILA – Insieme per una serata all’insegna della passione per lo sport e la corsa, in tutte le sue forme. La cena di Natale dell’Asd Atletica Abruzzo L’Aquila è stata l’occasione per un riconoscime ...