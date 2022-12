Atletica | Crippa farà debutto nella maratona a Milano

Agenzia ANSA

Yemanha scelto la Maratona di Milano per il proprio, atteso esordio sui 42 km. Appuntamento a ... Leggi i commenti: tutte le notizie 15 dicembre - 15:19"Esordire nella maratona in Italia, e soprattutto a Milano, è una cosa molto bella e importante - le parole diin collegamento video - . Non esiste un luogo migliore per me per debuttare, ... Atletica: Crippa debutta alla maratona di Milano - Sport Il campione d'Europa dei 10.000 metri sarà al via nel capoluogo lombardo.MILANO (ITALPRESS) - L'annuncio, molto atteso, è arrivato: la sede ...L’annuncio, molto atteso, è arrivato: la sede del debutto di Yeman Crippa in maratona è Milano. Domenica 2 aprile l’azzurro campione d’Europa dei 10.000 metri, bronzo dei 5000 e primatista italiano de ...