Assegno unico | Inps | stop a domande di rinnovo | liquidate solo a chi ha già beneficiato assegno

Ipsoa

Inoltre sono previsti nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell'e universale corrisposto da parte dell'Inps a partire dal mese ...Nel pacchetto famiglia è positivo lo sforzo sull'e sui congedi parentali, ma vanno estesi anche agli uomini per sgravare le donne e favorirne un'inclusione e una competizione alla pari ... Assegno unico universale: per chi e quanto aumenterà nel 2023 Dal primo marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, accolta e in corso di validit ...Tra le novità presenti nella versione aggiornata della Certificazione unica, l'Agenzia delle Entrate segnala in dettaglio la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino ad un ma ...