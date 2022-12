Asia Nuccetelli spiega i veri motivi per cui ha abbandonato la tv

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nel 2016 Antonella Mosetti ehanno partecipato al primissimo Grande Fratello Vip e ne sono uscite da vere protagoniste (mi chiedo come ancora Antonella la ‘Dea Pagana’ non sia stata richiamata). Per almeno tre anni la figlia di Antonella e Alexha continuato a lavorare in tv, soprattutto nei salotti di Barbara d’Urso, poi è sparita dal piccolo schermo e si è dedicata alla sua vera passione, quella per i cavalli. Ieri l’ex gieffina hato ai follower come mai ha deciso di staccare con il mondo dello spettacolo. “Primo punto: la notorietà oggi c’è e domani non si sa. Io ho delle responsabilità tutti i giorni quindi era abbastanza rischioso buttarmi in quel mondo. Poi secondo motivo: Ero sempre in giro e per montare era un casino. Terzo punto: non mi va di farmi riprendere quando non mi va ...