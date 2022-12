Ascolti TV | Mercoledì 14 Dicembre 2022 Record per Francia-Marocco | 11 | 8 mln 49 8% Il Circolo 15 7% Chi l’ha Visto 12 7% batte Il Giardino Segreto 9 7%

... che esce ognied è gratuita. Iscriviti qui Eccoci di nuovo insieme, Europa! Siamo alla ... a pagarli Come la poeta Audre Lorde scriveva, "quando parliamo temiamo che nessunola ...... per non intaccare lo show di Cristiano Malgioglio, danneggiandolo a livello di, Rai 2 ha ... andrà in onda il prossimo, cioè 21 dicembre, sempre in prima serata su Rai 2. Come ospite ...