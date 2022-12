Ascolti tv dati auditel Mondiali 2022 ieri sera 14 dicembre | quanto ha fatto Francia Marocco?

(Di giovedì 15 dicembre 2022), mercoledì 14, è andata in onda su Rai 1 la partita dei: mahain termini ditv? Ecco tutti ie lo share. Leggi anche: Calendariocalcio Qatar, tutte le partite: date, orario, canaletv14ha...

...l'elenco delle 40 canzoni più ascoltate dalle radio (hard) rock negli Stati Uniti nel 2022 basandosi suiforniti da Mediabase. Sono stati classificati in base al numero totale di...... che nonostante l'assenza degli azzurri iTV per questi Mondiali di calcio vanno alla grande. Per fare un esempio la partita Inghilterra - Francia è stata seguita da 9 milioni e mezzo di ...