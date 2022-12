Arsenal | pronta un'offerta per Milinkovic-Savic

Corriere della Sera

Per questo la Juventus vuole farsi trovarefin dal 4 gennaio, quando affronterà la trasferta ... anche per questo motivo, l'amichevole di sabato a Londra contro l'non resterà l'unica ...Attenti sul giocatore sono pure West Ham eIn casa Juventus tiene banco la questione legata a Dusan Vlahovic, tra condizioni fisiche e mercato. L'attaccante serbo, infatti, è alle prese con una fastidiosa pubalgia che lo ...L'Arsenal avrebbe intenzione di fare un doppio colpo in Italia: nel mirino l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, ma non solo ...