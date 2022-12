La Gazzetta dello Sport

Felix - Auger Aliassime è fra i protagonisti della serie su Netflix C'È BERRETTINI Fra i protagonisti di 'Point' c'è anche Matteo Berrettini, che quest'anno ha dovuto affrontare una stagione ...Dagli ideatori di ''Formula 1: Drive to Survive''Point, una docuserie che segue dentro e fuori dal campo un gruppo scelto di tennisti mentre si sfidano in estenuanti slam e tornei mondiali. Il loro sogno Vincere un trofeo e conquistare ... Arriva “Break Point”, la serie Netflix sul tennis: nel trailer c’è Berrettini Uscirà il 13 gennaio e prevede 10 episodi, in onda fra inizio anno e giugno. Il campione romano è fra i protagonisti più attesi della serie ...Dagli ideatori di Formula 1: Drive to Survive arriva una spettacolare docuserie tennistica esclusiva per Netflix: Break Point. Ecco il trailer ufficiale.