Arrestato per stalking | 39enne dal carcere ai domiciliari

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDalai. Questa la decisione del Tribunale di Torino nei confronti di undi Beneventolo scorso 11 dicembre pernei confronti della ex convivente. La vicenda, al centro di una indagine della procura piemontese, ebbe inizio una decina di anni fa. Il rapporto tra i due si sarebbe deteriorato e la donna sarebbe andata a vivere da sola. L’uomo non si sarebbe mai rassegnato alla fine del rapporto e lo scorso mese di agosto avrebbe prima sfondato la porta dell’abitazione dell’ex compagna e poi dato alle fiamme l’auto della donna. Tutte vicende al centro di un’attività investigativa che era sfociata nella richiesta del Pm, accolta dal Gip del Tribunale di Torino, di una misura cautelare in. Adesso la ...

