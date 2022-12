Arrestato carabiniere napoletano | era al servizio della moglie del boss

Un pregiudicato marsalese residente sull'isola è stato. Mentre veniva sottoposto a ... Undella Stazione di Pantelleria, libero dal servizio, passando a piedi per le vie del centro ...C'è anche l'assassino del maresciallo dei carabinieri, Marino Di Resta, tra i sette arrestati (4 in carcere e 3 ai domiciliari) dai carabinieri nel Foggiano. I militari hanno smantellato un'...ROMA (cronaca) - arrestate in flagranza due persone, un cittadino straniero di 34 anni e un romano di 42 ilmamilio.it - nota stampa Nelle ultime ore, in due distinti episodi, i Carabinier ...Controlli a tappeto: anche due irregolari sono stati fermati nella notte dagli stessi militari Sarzana – Un pusher arrestato e due denunce in val di Magra nella notte scorsa. I Carabinieri dell’aliquo ...