Argentina-Francia | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Siamo giunti alla finalissima dei Campionati del Mondo di calcio in Qatar 2022. Teatro della sfida, in programma domenica 18 dicembre alle ore 14, sarà l’Al Lusail Iconic Stadium di Lusail,si affronteranno. I transalpini vogliono bissare il titolo vinto nel 2018 in Russia, l’Albiceleste lo rincorre dal 1986.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? La Seleccion ha rispettato i pronostici che la volevano finalista di questa edizione della Coppa del Mondo. Eppure il cammino iridato non era iniziato nel migliore dei modi per la squadra di Scaloni, sconfitta dall’Arabia Saudita. La reazione è stata immediata vincendo le altre due gare del girone, contro Polonia e Messico. Agli ottavi di finale, ha eliminato, non senza soffrire, l’Australia per 2-1, mentre ai quarti, ha ...