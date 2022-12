Argentina-Francia | Macron ostenta sicurezza | “Vinceremo e la finale sarà ricca di gol”

Tuttosport

Per la prima volta un arbitro polacco dirigerà la finale del Mondiale . Sarà Szymon Marciniak il primo ufficiale di, ultimo atto di Qatar 2022 . Il 41enne di Plock, internazionale dal 2011, è al suo secondo Mondiale. Oltre a lui, la quaterna arbitrale sarà poi composta da Pawel Sokolnicki, ...DOHA (QATAR) - L'vive un momento magico: con il netto 3 - 0 rifilato alla Croazia in semifinale, l' ...pass per la finalissima di Qatar 2022 e si prepara a contendere alla temibile... "Rabiot ha il virus del cammello": è allarme Francia per la finale con l'Argentina Dall'inviato in Qatar Silvio Reclari Nessuna ulteriore sorpresa: a giocarsi il titolo di campione del mondo domenica pomeriggio al Lusail Stadium saranno l’Argentina di Messi e la Francia di Mbappé. S ...Domenica 18 dicembre andrà in scena l’ultimo atto dei Mondiali del Qatar 2022 fra Argentina e Francia. I ‘Bleu’, campioni in carica, si avvicinano alla gara con un po’ di paura. No, non è la straordin ...