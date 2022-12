Argentina-Francia | chi vince la finale dei Mondiali? Anche i bookmakers per le scommesse sono incerti

(Di giovedì 15 dicembre 2022)si sfideranno nelladei2022 di calcio, che andrà in scena domenica 18 dicembre (ore 16.00) allo Stadio Iconico di Lusail (Qatar). Si preannuncia un confronto decisamente equilibrato e incerto: non c’è la grande favorita della vigilia, la partita è aperta a ogni risultato e un episodio potrebbe risultare determinante per incoronare i nuovi padroni del pallone internazionale. L’si presenterà all’appuntamento dopo aver perso il match d’esordio contro l’Arabia Saudita, ma poi ha vinto il girone e successivamente ha eliminato l’Australia, l’Olanda (ai calci di rigori) e la Croazia. Lascenderà in campo per difendere il titolo iridato conquistato quattro anni fa, l’atto conclusivo arriva al termine di un cammino agevole caratterizzato ...

Per fermare Mbappé e vincere la Coppa del Mondo, l'le sta studiando proprio tutte. Anche tattiche al limite della regolarità. L'ex giocatore Nestor Gorosito , attuale tecnico del Gimnasia , ha pubblicato sui social un post che ha scatenato ...Su Rai1, la semifinale- Marocco, che ha visto i francesi trionfare e volare verso la finale contro l', ha tenuto incollati allo schermo 11,8 milioni di telespettatori, per uno share ...Daniele Adani non sarà nella sua postazione come seconda voce per la telecronaca di Argentina-Francia, finale dei Mondiali in Qatar. In queste settimane le sue performance in occasione delle sfide ...Le storie "Instagram" di Paul Pogba documentano un divertente siparietto con Weston McKennie, tornato alla Continassa per riprendere gli allenamenti con la Juventus dopo ...