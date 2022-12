Argentina-Francia | arbitra Marciniak

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sarà Szymonl’arbitro della finale dei Mondiali in Qatar, che metterà di frontein un match che si preannuncia molto combattuto. Il polacco ha già diretto due partite in questa fase finale della competizione:-Danimarca (conclusasi 2-1 per Mbpappè e compagni) e-Australia (2-1 per Lionel Messi e i suoi). Il polacco Szymonaveva diretto anche al San Paolo la sfida fra Napoli e Salisburgo, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. L'articolo ilNapolista.