(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Warner sta cercando nuove vie per ammortizzare le spese e salvare denaro dopo che ildie il Regno Perduto hato i 200di. Dopo il terremoto in casa DC Studios che ha visto la cancellazione di Wonder Woman 3, continuano a intensificarsi voci negative sul futuro del franchise dicon Jason Momoa. A quanto pare ilutilizzato per realizzare il secondo film,e il Regno Perduto, ha giàto i 200di, costringendo la Warner a trovare nuovi metodi per ammortizzare le spese. Secondo un'ultima indiscrezione Pam Abdy, co-chief di Warner Bros, aveva già richiesto al regista James Wan di ridurre le spese extra ancor prima della nomina ...

... viene menzionato che l'ex dirigente della DC Films Pam Adby ha dovuto dire ade al regista di Lost Kingdom , James Wan , di ridimensionare i suoi piani di ripresa. Come mai Ildel ...Oltre ad aver prodotto cinecomic di grande successo come Shazam! e, soprattutto,, Peter ...film usciti finora ha portato nelle case dello studio 2.10 miliardi di dollari a fronte di un... Aquaman 2: il budget supera i 200 milioni di dollari, le riprese aggiuntive saranno ridotte La Warner sta cercando nuove vie per ammortizzare le spese e salvare denaro dopo che il budget di Aquaman e il Regno Perduto ha superato i 200 milioni di dollari.Aquaman 2's new update about the reduced budget is beneficial to Amber Heard. Why Read on to know more about it!