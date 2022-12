Applaude anche Francia-Marocco | Macron umiliato in diretta Rai | Video

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "Sarkozy": la gaffe durante la semifinale dei Mondialinon è passata inosservata. Lo scivolone è stato commesso da Antonio Di Gennaro, commentatore del match che alla fine ha visto trionfare i francesi. Dopo il secondo gol dei bleus, infatti, osservando sul monitor le immagini del presidente francese Emmanuelche esultava e batteva le mani per la rete, ha detto: "Sarkozy....". L'ex calciatore, però, si è reso conto dell'errore e si è subito corretto: "Scusate,!". Con il telecronista Alberto Rimedio che ha aggiunto: "Abbiamo sbagliato presidente". Il lapsus, però, non è affatto sfuggito ai telespettatori, che non hanno perso tempo e sono subito corsi a commentare la gaffe sui ...

Sarkozy Oh, scusate, Macron! ", aggiunge, mentre le videocamere inquadrano il presidente francese intento a festeggiare come tutti gli altri. Uno scivolone clamoroso, al quale i social hanno reagito immediatamente. Agli appassionati di calcio, durante il match tra Francia e Marocco, non è sfuggito il lapsus del commentatore Antonio Di Gennaro. All'80esimo, quando arriva la seconda rete dei francesi con il tiro. Lapsus dei cronisti Rai, che scambiano Macron con Sarkozy. Le scuse arrivano subito, ma i social non perdonano.