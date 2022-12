Apertura debole per le borse europee | Milano e Londra -0 | 6%

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Leaprono questa seduta di contrattazioni con una marcatazza. Sicuramente pesa l’atteggiamento della Federal Reserve ma anche della Banca Centrale Europea. Infatti la Federal Reserve ieri ha trasmesso la volontà di continuare ad essere un falco per quello che riguarda l’aumento dei tassi.negativa/ I Love TradingDopo le notizie positive sul fronte dell’inflazione molti speravano in un cambio di passo marcato da parte dell’Istituto centrale americano. Invece proprio ieri la Federal Reserve pur rimarcando i dati positivi sull’inflazione ha fatto capire che l’aumento dei tassi continua e che sarà decisamente forte. La politica monetaria restrittiva continua e per i mercati è una brutta notizia In sostanza la Fed ha alzato il tasto obiettivo di ...

Agenzia ANSA

Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,61%, a quota 24.423,79 in. 15 - 12 - 2022 09:02Lieve ribasso per l'indice della Borsa cinese, in flessione dello 0,02%, a quota 3.177,2 in. 15 - 12 - 2022 04:10 Borsa: Europa parte debole, Londra -0,6% - Economia Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo in apertura di giornata: la Borsa di Londra è partita in ribasso dello 0,6%, con Parigi negativa dello 0,9% e Francoforte dello 0,6%. (ANSA) ...È stata una giornata contrastata sul mercato azionario italiano che ha si è mosso lateralmente senza fornire particolari spunti operativi. Il Ftse Mib future (scadenza ...