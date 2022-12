Antonio Padellaro | il sospetto choc | Qatar? Perché la destra non affossa il Pd

(Di giovedì 15 dicembre 2022)parla in modo chiaro. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo parla delgate, lo scandalo che sta investendo tutta la sinistra con pacchi di soldi in contanti trovati a casa di alcuni europarlamentari.però si sofferma su un aspetto non secondario di questa vicenda: le conseguenze di questo scandalo sulla politica italiana e soprattutto sui rapporti di forza tra i partiti.sottolinea che il Pd è stato letteralmente investito dalle polemiche e in questo momento, a quanto pare, il centronon ha volgia di affondare il colpo. Ed è su questo punto che si articola l'analisi di: "Ho l'impressione che lastia alla finestra. Il Pd è ormai in rottami e c'è un solo partito che ...

