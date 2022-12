Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 15 dicembre?

Leggi su zon

(Di giovedì 15 dicembre 2022): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 15Selina, con l’insistenza della figlia Constanze, chiede all’ex marito Cornelius di tornare insieme a lei, ma lui, a sorpresa, la respinge, anche se pare davvero provare ancora qualcosa per lei. Nel frattempo, Vanessa torna dal ritiro di scherma in anticipo per riconciliarsi con Max, ma lo vede strano.: Deborah Müller-Filmografia 2010: Anafora 2011: ...