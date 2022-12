Ammanco milionario all’Asl Napoli 1 | indagano Gdf e Procura

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza di, coordinata dalladi(seconda sezione, reati contro la pubblica amministrazione) ha aperto un fascicolo d’indagine in relazione alla denuncia presentata nei giorni scorsi in relazione a un ingenterilevato nelle casse dell’Asl1. A presentare l’esposto agli inquirenti – come riportano alcuni quotidiani – è stato il direttore della stessa Asl, Ciro Verdoliva. Si tratterebbe di un “buco” di diversi milioni di euro generato dal pagamento di alcune fatture false ad alcune ditte risalenti agli anni del Covid. Tre dipendenti della struttura pubblica sono già stati sospesi. La direzione dell’Asl ha anche spostato temporaneamente il dirigente dell’ufficio “Gestione economica e finanziaria”. Le attività di analisi ...

