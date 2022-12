Amici | ex allievo del talent si mostra sui social dopo l’inferno attraversato per le complicazioni post Covid Video

Leggi su isaechia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Uno storico exdiè tornato suivisibilmente provato e dimagritoaver vissuto mesi davvero infernali per via di alcune gravi. Pasqualino Maione, terzo classificato alshow di Maria De Filippi alle spalle di Marco Carta e Roberta Bonanno, è stato ricoverato per diversi mesi in ospedale a causa di un’infezione a midollo spinale e cervello. Il calvario del cantante diè iniziato la scorsa estate. Il 22 agosto da un letto di ospedale, con la flebo al braccio avvisava tutti di stare attenti al: Non amo parlare molto della mia vita privata,uso iper divertimento e soprattutto per lavoro ,ma in questo caso volevo dirvi una cosa ...