Altroconsumo | Prezzi skipass in salita sulle piste italiane

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Secondo l'indagine disuidi 29 stazioni sciistiche nel territorio nazionale - rilevati tra il costo del biglietto giornaliero adulti e quello dello5 giorni adulti in alta stagione 2022/2023 - emerge che aumenta del 9.2% il costo medio per il biglietto giornaliero e del 8.7% il costo per lodi 5 giorni rispetto alla stagione 2021/2022. Tra i casi virtuosi, il cui prezzo del tesserino giornaliero è rimasto invariato, troviamo Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia e Champorcher in Valle d'Aosta. In un caso addirittura, il prezzo dellogiornaliero in alta stagione risulta diminuito rispetto all'anno scorso; si tratta del comprensorio di Monterosa Ski dove si è passati dai 60 euro ai 58 euro con un ribasso del 3.3%. Invece, gli ...