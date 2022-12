Allerta meteo a Roma e nel Lazio | venerdì 16 dicembre temporali | ecco le zone a rischio

(Di giovedì 15 dicembre 2022), prosegue l’ondata di maltempo che sta colpendo centro Italia e in particolare ile la Capitale. Anche per domani,16, la Protezione Civile ha diramato un bollettino che mette in guardia dai fenomeni atmosferici che colpiranno la nostra regione.quindi il documento emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, che riporta una previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente moderati su tutta la Regione. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINOSi prevedono dunque piogge in tutta la Regione, alternate a schiarite. La consone è che, dal giorno seguente, sabato 18, tornerà il bel tempo. Il sole tornerà a fare ...

Neve a Torino, mentre l'scatta per la Toscana e il Lazio. Dalla tarda mattinata di oggi fiocchi bianchi hanno imbiancato strade e tetti cittadini del capoluogo piemontese. In città e in collina sono in funzione ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'con validità fino all'intera giornata di domani, 16 dicembre. Nel dettaglio 'dal pomeriggio di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, e per le successive 8 ore, venti tendenti a forti meridionali con ... Meteo a Roma, scatta l'allerta dalla tarda serata di oggi e fino a domani Meteo Fase clou in nottata con accumuli fino a venti centimetri nelle valli. Mezzi in azione entro 45 minuti dalla chiamata. Attivi da giorni gli spargisale In concomitanza con la prima vera nevicata ...