Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 15 dicembre 2022 | ancora temporali | previsioni e zone a rischio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Non si ferma l’ondata di maltempo nel. E anche per la giornata di domani,15, la Protezione Civile ha pensato bene di diramare un bollettino, l’ennesimo di una lunga scia. Le temperature sono crollate, la pioggia sembra non voglia arrestarsi e i cittadini ovunque, perché nessuna zona è esclusa, dovranno fare i conti con i. Almeno fino a sabato, con la speranza che la settimana di Natale sia diversa, magari col sole che splende in cielo., arriva la neve: nubifragi sule crollo delle temperature Maltempo nelDopo il bollettinodiramato per la giornata di oggi perché sono previste dalle prime ore ...