ilmattino.it

Ingresso gratuito L'iniziativa chiude "Trans Culture" che, dal 15 ottobre, ha visto la partecipazione di circa tremila persone Sabato 17 dicembre (ore 11.30)Casa di Quartiere 13 D (via...... la Direzione Regionale Musei Campania presenta tre nuovi progetti espositivi che, a partire dal prossimo fine settimana, amplieranno il percorso di visitae Museo di San Martino per ... Alla Certosa e Museo di San Martino tre mostre in occasione delle festività natalizie (ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Presepi, fotografie storiche, il fascino del Vesuvio: sono tre le esposizioni per le festività alla Certosa e Museo di San Martino organizzate dalla Direzione Regionale Musei ...In occasione delle festività natalizie, la Direzione Regionale Musei Campania presenta tre nuovi progetti espositivi che, a partire dal prossimo fine settimana, amplieranno il percorso ...