(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'Italia sarà innelladel, uno dei punti di forza del nostro Made in Italy ed intende contrastare in ogni sede ilinvece artificiale, che rischia di spezzare il legame millenario tra la filiera agroalimentare e i prodotti destinati al consumo". Lo ha sottoto il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio all'assemblea di Confagricoltura.

La Ragione

...della mobilitazione nazionale decisa dalla confederazione contro la Finanziaria del Governo. ... al di là del dovuto rinnovo del contratto', sul ritorno dei voucher nell', nella ...... come riferito ai suoi, dopo un colloquio con il premiere il presidente Marsilio, avrebbe ... Punto a favore di Biondi e dell'Aquila anche la nomina a sottosegretario all'e Sovranità ... **Agricoltura: Meloni, 'in prima linea per difesa cibo naturale'** - La Ragione Il premier a Bruxelles parla di energia, migranti, Ucraina e torna anche sul tema della manovra: "L'Ue dice che abbiamo fatto una manovra molto seria, siamo fra quelli che abbiamo avuto giudizio migli ...L’AAQUILA – L’Aquila e l’Abruzzo protagonisti nel decennale di fratelli d’Italia in programma a Roma da oggi fino a sabato, con un ruolo da protagonisti per il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, i ...