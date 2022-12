Agricoltura | Meloni | ' ho parlato di Nutriscore con Von der Leyen | vigiliamo contro sorprese'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ilè un progetto che al momento è stato accantonato in Ue, che è stato anche oggetto di una delle materie del mio primo incon la presidente della Commissione europea, Ursula Von der, ma sul quale il Governo continuerà a vigilare per evitare". Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio all'assemblea di Conf

La Ragione

...della mobilitazione nazionale decisa dalla confederazione contro la Finanziaria del Governo. ... al di là del dovuto rinnovo del contratto', sul ritorno dei voucher nell', nella ...... come riferito ai suoi, dopo un colloquio con il premiere il presidente Marsilio, avrebbe ... Punto a favore di Biondi e dell'Aquila anche la nomina a sottosegretario all'e Sovranità ... **Agricoltura: Meloni, 'in prima linea per difesa cibo naturale'** - La Ragione Il premier a Bruxelles parla di energia, migranti, Ucraina e torna anche sul tema della manovra: "L'Ue dice che abbiamo fatto una manovra molto seria, siamo fra quelli che abbiamo avuto giudizio migli ...BRUXELLES «Soddisfatti». La Manovra italiana ha superato ieri il vaglio della Commissione europea e Giorgia Meloni, prima di decollare alla volta di Bruxelles dove in serata ha ...