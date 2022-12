Agli Uffizi l’arte contemporanea contro la crisi ecologica | va in scena ‘First Act’ di Marya Kazoun

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Come si crea un nuovo mondo libero da inquinamento, disastri ambientali, riscaldamento globale? L’artista libano-canadeselo spiega attraverso un’installazione ispirata al presepe: ne sono protagoniste le sagome quasi arboree dei Magi, realizzate in ovatta – alte 2,60 metri – e rivestite da una stoffa bianco latte. Non portano in dono oro, incenso e mirra ma energia pulita, rappresentata dalle pale eoliche montate sulla loro sommità. “First Act”, questo il nome dell’opera, trasmetterà il suo messaggio ambientalista per tutte le Feste di Natale e fino al 29 gennaio dalla Sala Bianca, lo spazio più prestigioso di Palazzo Pitti a Firenze. Il vento, che rappresenta il transitorio e l’inafferrabile, è in quest’opera il respiro vitale dell’universo e di chi lo abita. In opposizione ad esso, la presenza minacciosa di uno sciame di ...