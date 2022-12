Adani non commenterà la finale dell' Argentina | ecco perché

Adesso apprendiamo dalla rubrica di Dipollina su Repubblica che a commentare la finale Argentina - Franciasarà la coppia Bizzotto -, bensì quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di ...Danieleha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista a RSI Sport: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Lele Adani non commenterà la finale dei Mondiali in corso in Qatar. Argentina-Francia, in programma domenica prossima alle ore 16 italiane presso il Luisail Stadium di Luisail con diretta su Rai1, ...Scelti i telecronisti delle finali Argentina-Francia e Croazia-Marocco dei Mondiali Qatar 2022. Ecco quale partita tocca a Rimedio-Di Gennaro e Bizzotto-Adani.