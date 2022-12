Adani | il tuo Mondiale finisce qui La Rai ha posto Rimedio ai “Versetti SAdanici”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’annuncio della Rai spegne la scia della Stella Cometa e ferma la marcia delle truppe cammellate verso la Terra Promessa. Daniele, detto “Lele”, non sarà la seconda voce nella finale del. La Rai haed al suo fianco ha confermato il fido ed esperto Antonio Di Gennaro, il “Dige” numero 10 dello storico scudetto del Verona. Le mille e una notte in chiave romagnola sono terminate in semifinale con l’ultimo inno universale che elargisce amore. Il Mondia..Lelequi. L’Acqua e il Vino di biblica memoria tornano separati nelle rispettive brocche, il golazo barbaro è solo un ricordo, la Garra Charrua è una nuova marca di Tequila. Ma nonostante tutto i “ci” resteranno impressi nel glossario del romanzo ...