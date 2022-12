“Ac-conciati per le feste!” al Trianon si festeggiano i venti anni di attività

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Per festeggiare i primidi nuova vita dello storico teatro, la direzione artistica di Marisa Laurito ha ideato “Ac-per le”, un programma di proposte miste che andranno in scena nel periodo natalizio. Era il 7 dicembre 2002 quando Roberto De Simone, con un’originale riscrittura melodrammatica di Eden teatro di Raffaele Viviani, ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

