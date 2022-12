Il Sole 24 ORE

Si è tenuta al'di fine anno di Telco per l'Italia, summit durante il quale si è discusso in merito al mercato delle telecomunicazioni in Italia. Al centro del dibattito la banda ultralarga fissa e ...... vera e propria patria delle Start - Up nel Mediterraneo e potranno beneficiare di un programma di incontri organizzati dall'Ambasciata di Israele a(che, anche per questa, patrocina il ... A Roma l'edizione di fine anno di Telco per l'Italia - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Torna l’appuntamento con l’esclusivo omnibus dedicato allo sport più amato e seguito: classifiche, profili, statistiche e curiosità. E, per la prima volta, spazio al Fantacalcio ...