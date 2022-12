A che ora inizia Masterchef Italia 12 | l’orario d’inizio dell’edizione 2022 2023 del cooking show su Sky

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A che ora12? Ildi Sky va in onda da giovedì 15 dicembrecon l’edizione. In particolare12 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15. Al momento non è prevista la messa in onda su Tv8, ma sicuramente verrà trasmesso nei prossimi mesi.quindi è alle 21.15. Potete comunque recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, su Sky Go o su NOW in streaming. In tutto sono previste 12 puntate. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Le novità Tornano le Esterne ma resistono gli Skill Test, che vengono potenziati: la prova più tecnica disi terrà alla presenza di un ...