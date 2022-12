A caccia di giovani talenti. La forza di Marco Biondi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Una vita al microfono delle più importanti emittenti nazionali: Deejay, 105, Italia Network, Virgin.è uno dei personaggi più eclettici della radio, sempre alla ricerca di nuove avventure in campo discografico e televisivo. I tuoi 11 anni a Radio Deejay: il segreto di un successo così rilevante? “Il gruppo e la creatività. Il gruppo era molto forte, eravamo tutti attaccati ai colori della radio e quel gruppo era pieno di creativi. Osavamo, inventavamo cose nuove, mettevamo musica che le altre radio non trasmettevano e avevamo un pubblico che viveva con noi ogni sua giornata. È stata un’esperienza pazzesca e penso irripetibile, non ho visto più niente di simile in radio negli anni seguenti. Far parte di quel gruppo ti faceva crescere ogni giorno anche soltanto stando lì a fare radio con gli altri. Avevamo tutti un senso di appartenenza che ...