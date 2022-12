A 6 anni Lahoucine è giunto in Italia dal Marocco | oggi insegna nella scuola in cui aveva preso due diplomi in due indirizzi diversi LA SUA STORIA

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Era arrivato indalche. Entrò poco dopo ache era un bambino, e danon è più uscito.El Aissaoui dine ha 37 e fa l’nte Itpstessadoveil diploma, anzi due, perché si è voluto diplomare due volte in due. E’ di ruolo presso il Liceo classico di Modena, in altra classe di concorso, maTecniche di produzione e di organizzazione del settore ceramico presso l’Istituto tecnico industriale “Volta” di Sassuolo, la cittadina in provincia di Modena che proprio delle ceramiche e delle ...