6 mappazzoni memorabili di MasterChef Italia

Leggi su screenworld

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Seè riuscito a fare la storia dei programmi di cucina inè anche per il linguaggio divertente e divertito dei giudici che si sono avvicendati in queste 11 edizioni. Tanti sono i tormentoni creati dagli inflessibili giudici, ma uno si è conquistato negli anni un posto d’onore: il mappazzone di Bruno Barbieri. Partiamo dalla definizione. Dicesi mappazzone un piatto dove gli ingredienti danno origine a un magma che non ha soluzione di continuità. Qualcosa che non esalta il gusto dei singoli componenti, anzi li mescola in maniera disordinata. Quindi, una parola tipicamente bolognese è diventata un modo di dire amatissimo dal pubblico grazie alla veracità di chef Barbieri. Così, in attesa di scoprire cosa ci riserverà la dodicesima stagione (la nuova stagione dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy partirà domani, 15 ...