(Di mercoledì 14 dicembre 2022)di. Qatargate e ‘intervista patetica di Speranza che ci racconta la storia strappacore del deputato che è tornato a fare l’operaio. Abbbbello è il partito di D’Alema eddai. Le compagnie elettriche e l’inchiesta dell’authority sugli aumenti ingiustificati. Saviano contnua con la Meloni. Un po’ meglio inflazione usa e il crac di Ftx, il suo boss viene arrestato come un Panzeri qualsiasi, ma era sempre dem. Nuova Zelanda divieto totale di fumo per le prossime generazioni: roba liberale #rassegnastampa14dic L'articolo proviene da Nicola

Nicola Porro

di. il Qatar gate si allarga. Stupendo il giornale di de benedetti, il Domani, che tra parentesi tra poco chiude le pubblicazioni off line, in cui si attacca la destra per lo scandalo ...... Zuppa di Porro 14 dicembre 2022