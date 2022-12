Zelensky | le parole su Putin in diretta Tv sconvolgono i telespettatori

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Social.si scaglia controinTv:sconvolti. La guerra in Ucraina è arrivata al 294° giorno. Secondo la Cnn, Biden sta finalizzando l’invio di missili Patriot a Kiev. Inoltre, è stato raccolto un miliardo di euro per l’Ucraina alla conferenza di Parigi.ai leader del G7 ha dichiarato: “Grazie a voi esiste ancora il mio Paese”. Nel frattempoaumenta la spesa per la Difesa, segno che la guerra sarà lunga. In questi giorni su Netflix è andato in onda uno speciale del programma di David Letterman con ospite, il quale rispondendo alla domanda su quando finirà la guerra ha lasciato tutti quanti senzaLeggi anche –> Guerra Russia-Ucraina, l’annuncio difa ...