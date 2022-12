WWE | La chiamano “The Prodigy” per un motivo! Roxanne Perez è la nuova campionessa di NXT!

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sabato scorso in quel di NXT: Deadline si sono tenuti due Iron Survivor match, uno femminile e uno maschile con in palio le title shot ai titoli principali. Una title shot che doveva valere per un match a New Years Eve del prossimo 10 gennaio, mastanotte ad NXT ha voluto anticipare i tempi e ha sfidato subito Mandy Rose. Finisce l’era Mandy Rose La puntata di NXT si è aperta consul ring, interrotta presto da Grayson Waller che ha provato a rubarle la scena. A difendere Roxy ci ha pensato Bron Breakker che ha anche messo in fuga il vincitore dell’Iron Survivor Challenge maschile. Rimasta da sola sul ring, la 21enne è stata colpita alle spalle da Mandy Rose con la cintura.non si è certo abbattuta e ha sfidato Mandy a mettere in palio subito la cintura, ...

