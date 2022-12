WWE | Debutto d’impatto ad NXT per Lyra Valkyria

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nel corso dell’ultimo episodio di NXT abbiamo assistito alin ring di, l’ex Superstar di NXT UK era stata presentata al pubblico nelle ultime settimane con una serie di vignette che anticipavano il suo arrivo.ha lasciato subito il segno nella sua prima apparizione nel brand giallo, ecco nel dettaglio cos’è accaduto nell’episodio di NXT andato in onda ieri notte. Entrata ad effetti e vittoria ai danni di Amari Millersi è presentata in ring per il suo match dicon un’entrata suggestiva caratterizzata da fumo ed effetti audiovisivi, la performer irlandese ha lasciato il segno sul quadrato imponendosi in modo deciso su Amari Miller.ha ottenuto la vittoria in una manciata di minuti, l’ex ...

