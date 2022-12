West Ham | vicino un altro obiettivo dal Brasile

TUTTO mercato WEB

... in vetta nel suo campionato e con una preparazione più avanzata, visto che tornerà in campo per match ufficiali già tra meno di due settimane (il 26 dicembre, nel Boxing Day, contro il). ...... ha dichiarato tempo fa al quotidiano Paris Normandie il difensore sfornato dall'Accademia Mohammed VI di Salé, oggi in forza al. Leggi Anche Marocco, perché la semifinale con la Francia va ... UFFICIALE: West Ham, primo contratto da professionista per il 2005 Scarles Il futuro di Adrien Rabiot è ancora incerto. Con il contratto in scadenza a giugno, il centrocampista francese è finito nel mirino di alcuni club. Infatti, secondo quanto riporta l'esperto ...Il dg granata nella capitale inglese: il croato va riscattato in tempi brevi. Le strategie del club sul mercato, tra centravanti ed esterni ...